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FİNANS HABERLERİ  | 24.06.2019 10:04 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 2.15 artışla 96 bin 39 puanda başladı.

Mahmut Can Emir / İstanbul, 24 Haziran (DHA) - Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 2.15 artışla 96 bin 39 puanda başladı. Endeks geçen haftayı günlük yüzde 0.14 düşüşle 94 bin 22 puanda tamamlamıştı.
BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 4.2 artışla 134 bin 394 puanda başladı.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değşişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 16.43 ve yüzde 19.92 düzeyindeler.
İş Yatırım’ın “Müzik çaldığı müddetçe dansa devam…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:
“Güzel bir yaz gecesi. Bir açık hava partisindeyiz. Ev sahibi çok iyi hazırlanmış. Yiyecek ve içecekler çok özel. Müzik kaliteli. Çoğunluğu genç ve güzel davetliler pistte dans ediyor ve anın tadını çıkartıyor.
“Fed ve ECB’nin birlikte düzenlediği ‘Parasal Gevşeme’ partisi ne kadar sürecek bilmiyoruz. Ama davetlilerin keyfi yerinde. Ekonomi zora düşmeden süvarilerin devreye gireceğine eminler. Kimse partiden ayrılmayı düşünmüyor. Müzik çaldığı müddetçe dans devam edecek.
“Yerel seçimler dolayısıyla uygulanan popülist politikalar ve ABD ile yaşanan S-400 gerginliği yüzünden Türkiye gelişmekte olan ülkeler için açılan fırsat penceresinden bugüne kadar yararlanamadı. Venezuela, Arjantin, Yunanistan gibi riski yüksek ülke varlıkları rekor değer kazanırken Türkiye varlıkları negatif ayrıştı.
“Millet ittifakı adayı İmamoğlu’nun yüzde 54 oy ile net bir galibiyet aldığı İstanbul seçimleri sonrası bu durum değişebilir. Kaybedenin kazananı kutladığı, kazananın merkezi hükümetle işbirliği içinde olacağını açıkladığı İstanbul seçimleri, toplumda yaratılmaya çalışılan kutuplaşmanın sandıkta reddedilebileceğini gösteren bir demokrasi şöleni olarak tarihe geçti.
“Ama asıl önemlisi seçimleri geride bırakan Türkiye’nin popülist politikaları bırakıp reform sürecine odaklanmak için altın değerinde bir fırsat yakalaması. 2023 yılında başkanlık seçimlerine kadar olan süreçte ekonomiye ve reform sürecine odaklanacak bir Türkiye, S-400 savunma sistemleri alımı konusunda ABD ile arasındaki gerginliği de çözebilirse yeniden küresel sermaye için bir cazibe merkezi haline gelebilir.
“Piyasalardaki fırsat penceresi ne kadar süre açık kalacak bilmiyoruz. Bu hafta yapılacak G20 toplantılarında ABD ve Çin görüşmelerinin seyri, Erdoğan Trump görüşmelerinde S-400 konusunda ilerleme sağlanıp sağlanamayacağı Türkiye için fırsat penceresinin ne kadar açık kalacağı konusunda ilk ipuçlarını verecek. Ancak orta vadede asıl belirleyici olacak yerel seçimleri geride bırakan Türkiye’nin popülist politikaları bırakıp reform sürecine odaklanıp odaklanmayacağı.”

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