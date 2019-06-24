Mahmut Can Emir / İstanbul, 24 Haziran (DHA) - Güne yüzde 2.15 artışla 96 bin 39 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 956 bin 400 puanı ve en yüksek 96 bin 212 puanı gördükten sonra, gün ortası işlemlerde yüzde 1.91 artışla 95 bin 816 puanda.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 4.2 artışla 134 bin 394 puanda başladıktan sonra, en düşük 131 bin 902 puanı ve en yüksek 134 bin 394 puanı gördükten sonra, yüzde 3.73 artışla 133 bin 762 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.97 düşüşle yüzde 16.27’ye ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 6.38 düşüşle yüzde 18.65 düzeyindeler.

Gün ortası işlemlerinde:

- dolar en düşük 5.7107 lira ve en yüksek 5.7824 lirayı gördükten sonra, 5.74 - 5.75 lira aralığında,

- euro en düşük 6.5066 lira ve en yüksek 6.5803 lirayı gördükten sonra, 6.55

