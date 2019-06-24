Mahmut Can Emir / İstanbul, 24 Haziran (DHA) - Güne yüzde 2.15 artışla 96 bin 39 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 94 bin 898 puanı ve en yüksek 96 bin 212 puanı gördükten sonra, günü yüzde 1.23 artışla 95 bin 182 puanda tammaladı.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 4.2 artışla 134 bin 394 puanda başladıktan sonra, en düşük 131 bin 902 puanı ve en yüksek 134 bin 431 puanı gördükten sonra, yüzde 3.57 artışla 133 bin 562 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.4 düşüşle yüzde 16.2’ye ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 2.56 düşüşle yüzde 19.41 düzeyindeler.

Gün sonu işlemlerinde:

- dolar en düşük 5.7107 lira ve en yüksek 5.8301 lirayı gördükten sonra, 5.80 - 5.81 lira aralığında,

- euro en düşük 6.5066 lira ve en yüksek 6.6395 lirayı gördükten sonra, 6.61

