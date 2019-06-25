Mahmut Can Emir / İstanbul, 25 Haziran (DHA) - Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.12 düşüşle 95 bin 66 puanda başladı. Endeks Pazatresi gününü yüzde 1.23 artışla 95 bin 182 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.48 düşüşle 133 bin 79 puanda başladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 16.2 ve yüzde 19.41 düzeyindeler.

Erken işlemlerde:

- dolar en düşük 5.7940 lira ve en yüksek 5.8307 lirayı gördükten sonra, 5.80 - 5.81 lira aralığında,

- euro en düşük 6.6079 lira ve en yüksek 6.6500 lirayı gördükten sonra, 6.61

