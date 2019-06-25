Mahmut Can Emir / İstanbul, 25 Haziran (DHA) - Güne yüzde 0.12 düşüşle 95 bin 66 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 94 bin 619 puanı ve en yüksek 95 bin 506 puanı gördükten sonra gün ortasında yüzde 0.13 artışla 95 bin 307 puanda.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.48 düşüşle 133 bin 79 puanda başladıktan sonra, gün içinde en düşük 131 bin 719 puanı ve en yüksek 134 bin 130 puanı gördü ve gün ortasında yüzde 0.02 düşüşle 133 bin 702 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 3.578 artışla yüzde 16.78 düzeyine ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.41 artışla yüzde 19.49 düzeyine yükseldi..

Erken işlemlerde:

- dolar en düşük 5.7940 lira ve en yüksek 5.8307 lirayı gördükten sonra, 5.81 - 5.82 lira aralığında,

- euro en düşük 6.6029 lira ve en yüksek 6.6500 lirayı gördükten sonra, 6.62

