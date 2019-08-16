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FİNANS HABERLERİ  | 16.08.2019 10:01 | Son Güncelleme

Mahmut Can Emir / İstanbul, 16 Ağustos (DHA)

PARTNERGörenleri hayran bırakacak 15 devasa heykel!Görenleri hayran bırakacak 15 devasa heykel!
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Alanya'da avokado ihracatı başladıAlanya'da avokado ihracatı başladı
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