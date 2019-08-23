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FİNANS HABERLERİ  | 23.08.2019 10:00 | Son Güncelleme

Mahmut Can Emir / İstanbul, 23 Ağustos (DHA)

Çocuklarının gözü önünde demir çubukla bayıltana kadar dövdüÇocuklarının gözü önünde demir çubukla bayıltana kadar dövdü
Kamu işçisi toplu iş sözleşmesi imzalandıKamu işçisi toplu iş sözleşmesi imzalandı
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