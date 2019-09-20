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FİNANS HABERLERİ  | 20.09.2019 18:24 | Son Güncelleme

Deniz Kılınç / İstanbul, 20 Eylül (DHA)

Esenyurt'ta hareketli anlar! Böyle gözaltına alındılarEsenyurt'ta hareketli anlar! Böyle gözaltına alındılar
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TOBB - Kurulan şirket sayısı Ağustos’ta aylık yüzde 26.34 azaldıTOBB - Kurulan şirket sayısı Ağustos’ta aylık yüzde 26.34 azaldı
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