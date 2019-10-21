FİNANS

PİYASALAR

FİNANS HABERLERİ  | 21.10.2019 10:03 | Son Güncelleme

Mahmut Can Emir / İstanbul, 21 Ekim (DHA)

İşte kışın ilacı unutturacak sebze İşte kışın ilacı unutturacak sebze
Ayasofya 12 yılda 31 milyon kişinin ziyaret etmesiyle birçok ülke nüfusunu geride bıraktıAyasofya 12 yılda 31 milyon kişinin ziyaret etmesiyle birçok ülke nüfusunu geride bıraktı
Mevsimlik işçilerin mangal kömürü mesaisiMevsimlik işçilerin mangal kömürü mesaisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Whatsapp ile başladı! Durmuyorlar...

Whatsapp ile başladı! Durmuyorlar...

New York Times'tan sarsıcı Suriye iddiası!

New York Times'tan sarsıcı Suriye iddiası!

Milyonları ilgilendiriyor! Mesai ücreti değişiyor

Milyonları ilgilendiriyor! Mesai ücreti değişiyor

Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Bunu yapan tazminatından olabilir

Bunu yapan tazminatından olabilir

Krediler için 'kara liste' çağrısı

Krediler için 'kara liste' çağrısı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ayasofya 12 yılda 31 milyon kişinin ziyaret etmesiyle birçok ülke nüfusunu geride bıraktı

Ayasofya 12 yılda 31 milyon kişinin ziyaret etmesiyle birçok ülke nüfusunu geride bıraktı

Mevsimlik işçilerin mangal kömürü mesaisi

Mevsimlik işçilerin mangal kömürü mesaisi

Bartın'da üretilen tarım aletleri sapları Ortadoğu'ya ihraç ediliyor

Bartın'da üretilen tarım aletleri sapları Ortadoğu'ya ihraç ediliyor

Aksaray’dan Ortadoğu’ya yıllık 75 milyon liralık yonca ihracatı

Aksaray’dan Ortadoğu’ya yıllık 75 milyon liralık yonca ihracatı

Fuat Oktay: Özel sektörün iş yapma kolaylığını artırmak için çalışıyoruz

Fuat Oktay: Özel sektörün iş yapma kolaylığını artırmak için çalışıyoruz

'Blockchain şu anda günlük hayatta hizmet vermek için yeterli değil'

'Blockchain şu anda günlük hayatta hizmet vermek için yeterli değil'

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.