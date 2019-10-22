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FİNANS HABERLERİ  | 22.10.2019 10:01 | Son Güncelleme

Mahmut Can Emir / İstanbul, 22 Ekim (DHA)

PARTNER 26 bin lira ile başladı,şimdi altın kaplama yat sahibi bir iş kadını! 26 bin lira ile başladı,şimdi altın kaplama yat sahibi bir iş kadını!
RG-Naylon ve diğer poliamidlerden iplik ithalatında korunma önlemiRG-Naylon ve diğer poliamidlerden iplik ithalatında korunma önlemi
Albayrak: Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla olduAlbayrak: Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla oldu
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