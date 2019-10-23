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FİNANS HABERLERİ  | 23.10.2019 09:24 | Son Güncelleme

İlayda Kılıçay / İstanbul, 23 Ekim (DHA)

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FİBA Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Murat Özyeğin getirildiFİBA Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Murat Özyeğin getirildi
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