Piyasalarda gözler Powell'ın konuşmasına çevrildi

Fed'in temmuz toplantı tutanaklarından net bir sinyal alınamaması, ABD Başkanı Donald Trump'ın bankaya faiz indirimi baskıları yapması ve Fed yetkililerinin para politikasında ayrışmaları ise bugün Jackson Hole toplantısında TSİ 17.00'de Fed Başkanı Powell'ın vereceği mesajların önemini artırıyor.

Makroekonomik verilerin karışık bir görünüm ortaya koyması küresel resesyona dair endişeleri gündemde tutarken, dünya çapında yaşanan siyasi belirsizlik ve jeopolitik riskler de piyasa fiyatlamalarına negatif yansıyor. Bu kapsamda merkez bankalarının para politikalarına dair vereceği mesajlar yatırımcı risk algısı açısından belirleyici olma özelliğini sürdürüyor.

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalarda, dün ABD ve Avrupa'da açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin karışık bir görünüm ortaya koyması ve siyasi risklerin sürmesi ile dalgalı bir seyir izlenirken, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole'da vereceği mesajlara odaklanıldı.

Analistler, Powell'ın toplantıda bankanın para politikası duruşu ve gelecek dönemde faiz indirimi konusunda nasıl bir yol izleneceğine dair yapacağı açıklamaların piyasaya yön vereceğini söyledi.

ABD'de dün haftalık işsizlik maaşı beklentileri 4 haftanın en düşük seviyesine gerilerken, imalat sanayi PMI ağustosta beklentilerin altında kaldı. Kötü gelen makroekonomik veriler sonrası pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi. New York borsasında Dow Jones Endeksi yüzde 0,19 yükseldi, S&P 500 Endeksi yüzde 0,05 ve Nasdaq teknoloji endeksi ise yüzde 0,36 değer kaybetti. Dolar endeksi 98,1-98,4 bandında yatay seyrini sürdürürken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 1,65 ile son 9 günün en yüksek seviyesini gördü.

Avrupa tarafında dün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) son toplantısına yönelik yayımlanan tutanaklarda, ekonomik yavaşlamanın beklenenden uzun sürebileceği vurgulanırken, bu durum eylül ayında bankanın faiz indirimine gitmesi ve tahvil alım programı duyurması yönündeki beklentileri artırdı. Öte yandan dün İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşme sonrasında taraflardan gelen açıklamalar anlaşmasız Brexit seçeneğinin yüksek olduğuna işaret etti. Macron, anlaşmasız Brexit'in AB'nin seçimi olmadığını belirterek, görevlerinin tüm seçeneklere hazırlıklı olduklarını söyledi. Johnson ise Berlin temaslarının kendisini cesaretlendirdiğini, anlaşma olsun ya da olmasın 31 Ekim'de AB'den ayrılmaları gerektiğini vurguladı.