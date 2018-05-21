Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,60 artarak 103.019,81 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 609,51 puan değer kazandı. Cuma günü, 102.410,30 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 243,80 puan ve yüzde 0,24 azalışla 102.166,51 puandan başladı. Endeks en düşük 101.916,77 puanı, en yüksek ise 103.317,88 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,52, hizmetler endeksi yüzde 0,73, sanayi endeksi yüzde 0,53 değer kazandı, teknoloji endeksi ise yüzde 0,08 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 212'si değer kazandı, 133'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Garanti Bankası, Halkbank ve Sasa Polyester oldu.

- Altının onsu 1.284,83 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 16,21, bileşik getirisi yüzde 16,87 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1750, sterlin/dolar paritesi 1,3407, dolar/yen paritesi 111,27 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 4,5550 liradan, avro 5,3530 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.284,83 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 78,69 dolardan işlem görüyor.

