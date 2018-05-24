FİNANS

Piyasalarda gün ortası

FİNANS HABERLERİ  | 24.05.2018 13:27 | Son Güncelleme

Borsa günün ilk yarısında yüzde 1,67 değer kazanarak 103.591,99 puana çıktı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,67 artarak 103.591,99 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 1.700,30 puan değer kazandı. Dün, 101.891,68 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 1.135,44 puan ve yüzde 1,11 artışla 103.027,12 puandan başladı. Endeks en düşük 103.027,12 puanı, en yüksek ise 103.758,63 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,93, hizmetler endeksi yüzde 1,44, sanayi endeksi yüzde 1,15, teknoloji endeksi de yüzde 0,10 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 284'ü değer kazandı, 92'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Kardemir (D),Halkbank, Koza Anadolu Metal ve Türk Hava Yolları oldu.

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- Altının onsu 1.295,84 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 16,42, bileşik getirisi yüzde 17,09 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1727, sterlin/dolar paritesi 1,3395, dolar/yen paritesi 109,70 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 4,6740 liradan, avro 5,4890 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.295,84 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 79,05 dolardan işlem görüyor.

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