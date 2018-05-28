FİNANS

Piyasalarda gün ortası

FİNANS HABERLERİ  | 28.05.2018 13:22 | Son Güncelleme

Borsa günün ilk yarısında yüzde 2,81 değer kazanarak 106.100,44 puana çıktı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 2,81 artarak 106.100,44 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 2.900,35 puan değer kazandı. Cuma günü, 103.200,08 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 1.281,03 puan ve yüzde 1,24 artışla 104.481,11 puandan başladı. Endeks en düşük 104.416,43 puanı, en yüksek ise 106.251,78 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,76, hizmetler endeksi yüzde 2,73, sanayi endeksi yüzde 2,75, teknoloji endeksi de yüzde 1,62 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 356'sı değer kazandı, 38'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Kardemir (D), Koç Holding ve Petkim oldu.

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- Altının onsu 1.298,03 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 16,72, bileşik getirisi yüzde 17,42 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1650, sterlin/dolar paritesi 1,3318, dolar/yen paritesi 109,36 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 4,5750 liradan, avro 5,3320 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.298,03 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 75,33 dolardan işlem görüyor.

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