FİNANS

Piyasalarda gün ortası

FİNANS HABERLERİ  | 29.05.2018 13:24 | Son Güncelleme

Borsa, günün ilk yarısında yüzde 1,38 değer kaybederek 105.055,09 puana düştü

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,38 azalarak 105.055,09 puana geriledi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 1.470,16 puan değer kaybetti. Dün 106.525,25 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 595,00 puan ve yüzde 0,56 azalışla 105.930,26 puandan başladı. Endeks en düşük 104.718,02 puanı, en yüksek ise 105.930,26 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,14, hizmetler endeksi yüzde 0,93, sanayi endeksi yüzde 1,99 ve teknoloji endeksi yüzde 0,97 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 101'i değer kazandı, 261'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Halkbank, Fenerbahçe ve İpek Doğal Enerji oldu.

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- Altının onsu 1.303,28 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.05 itibarıyla basit getirisi yüzde 16,33, bileşik getirisi yüzde 17,00 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1550, sterlin/dolar paritesi 1,3258, dolar/yen paritesi 108,87 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 4,5990 liradan, avro 5,3130 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.303,28 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 75,72 dolardan işlem görüyor.

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