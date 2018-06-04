FİNANS

Piyasalarda gün ortası

FİNANS HABERLERİ  | 04.06.2018 13:31 | Son Güncelleme

Borsa günün ilk yarısında yüzde 0,75 değer kazanarak 99.912,41 puana çıktı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,75 artarak 99.912,41 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 741,19 puan değer kazandı. Cuma günü, 99.171,21 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 93,16 puan ve yüzde 0,09 artışla 99.264,37 puandan başladı. Endeks en düşük 99.264,37 puanı, en yüksek ise 100.510,33 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,25, hizmetler endeksi yüzde 0,15, sanayi endeksi yüzde 0,53 değer kazandı, teknoloji endeksi ise yüzde 0,08 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 290'ı değer kazandı, 86'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Sasa Polyester ve İpek Doğal Enerji oldu.

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- Altının onsu 1.294,19 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.05 itibarıyla basit getirisi yüzde 16,81, bileşik getirisi yüzde 17,52 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1734, sterlin/dolar paritesi 1,3390, dolar/yen paritesi 109,61 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 4,6280 liradan, avro 5,4320 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.294,19 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 75,97 dolardan işlem görüyor.

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