Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,87 azalarak 96.781,03 puana geriledi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 1.842,62 puan değer kaybetti. Dün, 98.623,65 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 432,91 puan ve yüzde 0,44 azalışla 98.190,74 puandan başladı. Endeks en düşük 96.500,86 puanı, en yüksek ise 98.190,74 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,81, hizmetler endeksi yüzde 2,04, sanayi endeksi yüzde 1,69, teknoloji endeksi yüzde 0,41 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 86'sı değer kazandı, 285'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Garanti Bankası, Kardemir (D) ve Petkim oldu.

\

- Altının onsu 1.299,15 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 17,89, bileşik getirisi yüzde 18,69 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1757, sterlin/dolar paritesi 1,3412, dolar/yen paritesi 109,31 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 4,5310 liradan, avro 5,3280 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.299,15 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 76,75 dolardan işlem görüyor.

