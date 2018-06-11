FİNANS

Piyasalarda gün ortası

FİNANS HABERLERİ  | 11.06.2018 13:47 | Son Güncelleme

Borsa günün ilk yarısında yüzde 1,98 değer kaybederek 93.975,47 puana düştü

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,98 azalarak 93.975,47 puana geriledi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 1.900,24 puan değer kaybetti. Cuma günü, 95.875,71 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 46,56 puan ve yüzde 0,05 artışla 95.922,27 puandan başladı. Endeks en düşük 93.396,54 puanı, en yüksek ise 95.942,63 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,06, hizmetler endeksi yüzde 1,96, sanayi endeksi yüzde 1,94, teknoloji endeksi de yüzde 0,29 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 74'ü değer kazandı, 312'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Kardemir (D), ASELSAN, Garanti Bankası ve Sasa Polyester oldu.

\

- Altının onsu 1.295,82 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 18,00, bileşik getirisi yüzde 18,81 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1792, sterlin/dolar paritesi 1,3367, dolar/yen paritesi 110,02 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 4,5320 liradan, avro 5,3460 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.295,82 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 75,68 dolardan işlem görüyor.

PARTNERMustafa Sandal söyledi Paris Hilton coştu!Mustafa Sandal söyledi Paris Hilton coştu!
'Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı'nın ilk 5 ayında, 27 çocuk çalışırken can verdi'Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı'nın ilk 5 ayında, 27 çocuk çalışırken can verdi
Yumurta ihracatında yeni pazar AfrikaYumurta ihracatında yeni pazar Afrika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Piyasalarda gün ortası

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı

Son dakika: Türkiye'nin büyüme rakamları açıklandı

Son dakika: Türkiye'nin büyüme rakamları açıklandı

Çeyrek altın ne kadar? Gram altında son durum 11.06.2018

Çeyrek altın ne kadar? Gram altında son durum 11.06.2018

Başbakan Yıldırım, Sabuncubeli Tünelleri'ni bugün açıyor

Başbakan Yıldırım, Sabuncubeli Tünelleri'ni bugün açıyor

Tapuda üç boyutlu dönem başlıyor

Tapuda üç boyutlu dönem başlıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Diğer Haberler
IGC 2018/19 dünya soya üretim öngörüsünü yükseltti

IGC 2018/19 dünya soya üretim öngörüsünü yükseltti

Konutder Başkanı Elmas: Büyümeye aynı hızla devam

Konutder Başkanı Elmas: Büyümeye aynı hızla devam

IGC 2018/19 dünya pirinç üretim öngörüsünü yükseltti

IGC 2018/19 dünya pirinç üretim öngörüsünü yükseltti

Kılıçdaroğlu Malatya'da iş adamlarına seslendi

Kılıçdaroğlu Malatya'da iş adamlarına seslendi

IGC 2018/19 dünya mısır üretim öngörüsünü yükseltti

IGC 2018/19 dünya mısır üretim öngörüsünü yükseltti

IGC 2018/19 dünya buğday üretim öngörüsünü düşürdü

IGC 2018/19 dünya buğday üretim öngörüsünü düşürdü

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.