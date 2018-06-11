Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,98 azalarak 93.975,47 puana geriledi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 1.900,24 puan değer kaybetti. Cuma günü, 95.875,71 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 46,56 puan ve yüzde 0,05 artışla 95.922,27 puandan başladı. Endeks en düşük 93.396,54 puanı, en yüksek ise 95.942,63 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,06, hizmetler endeksi yüzde 1,96, sanayi endeksi yüzde 1,94, teknoloji endeksi de yüzde 0,29 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 74'ü değer kazandı, 312'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Kardemir (D), ASELSAN, Garanti Bankası ve Sasa Polyester oldu.

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- Altının onsu 1.295,82 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 18,00, bileşik getirisi yüzde 18,81 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1792, sterlin/dolar paritesi 1,3367, dolar/yen paritesi 110,02 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 4,5320 liradan, avro 5,3460 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.295,82 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 75,68 dolardan işlem görüyor.

