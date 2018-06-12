FİNANS

Piyasalarda gün ortası

FİNANS HABERLERİ  | 12.06.2018 13:10 | Son Güncelleme

Borsa günün ilk yarısında yüzde 0,83 değer kaybederek 95.861,80 puana düştü

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,83 azalarak 95.861,80 puana geriledi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 799,56 puan değer kaybetti. Dün, 96.661,36 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 187,83 puan ve yüzde 0,19 azalışla 96.473,53 puandan başladı. Endeks en düşük 95.354,29 puanı, en yüksek ise 96.783,19 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,79, hizmetler endeksi yüzde 1,62, sanayi endeksi yüzde 0,20, teknoloji endeksi de yüzde 0,44 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 167'si değer kazandı, 179'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Kardemir (D), Garanti Bankası ve Petkim oldu.

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- Altının onsu 1.297,89 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.05 itibarıyla basit getirisi yüzde 18,15, bileşik getirisi yüzde 18,97 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1793, sterlin/dolar paritesi 1,3393, dolar/yen paritesi 110,15 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 4,5480 liradan, avro 5,3640 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.297,89 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 76,62 dolardan işlem görüyor.

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