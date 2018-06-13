Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,41 azalarak 94.913,76 puana geriledi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 393,22 puan değer kaybetti. Dün, 95.306,98 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 481,44 puan ve yüzde 0,51 azalışla 94.825,54 puandan başladı. Endeks en düşük 94.444,22 puanı, en yüksek ise 95.608,54 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,48, sanayi endeksi yüzde 0,60 değer kaybetti, hizmetler endeksi yüzde 0,04, teknoloji endeksi yüzde 0,22 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 115'i değer kazandı, 238'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Kardemir (D), ASELSAN ve Koza Altın oldu.

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- Altının onsu 1.294,81 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.05 itibarıyla basit getirisi yüzde 18,25, bileşik getirisi yüzde 19,08 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1759, sterlin/dolar paritesi 1,3342, dolar/yen paritesi 110,57 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 4,6610 liradan, avro 5,4910 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.294,81 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 75,61 dolardan işlem görüyor.

