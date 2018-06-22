FİNANS

Piyasalarda gün ortası

FİNANS HABERLERİ  | 22.06.2018 13:21 | Son Güncelleme

Borsa günün ilk yarısında yüzde 0,33 değer kazanarak 95.370,63 puana çıktı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,33 artarak 95.370,63 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 313,39 puan değer kazandı. Dün, 95.057,23 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 459,95 puan ve yüzde 0,48 artışla 95.517,18 puandan başladı. Endeks en düşük 94.451,46 puanı, en yüksek ise 95.757,33 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,51, sanayi endeksi yüzde 0,62 değer kazandı, hizmetler endeksi yüzde 0,55, teknoloji endeksi yüzde 0,52 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 125'i değer kazandı, 209'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Akbank, ASELSAN ve Petkim oldu.

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- Altının onsu 1.269,33 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 18,47, bileşik getirisi yüzde 19,32 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1643, sterlin/dolar paritesi 1,3286, dolar/yen paritesi 110,10 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 4,7150 liradan, avro 5,4930 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.269,33 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 74,14 dolardan işlem görüyor.

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