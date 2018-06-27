FİNANS

Piyasalarda gün ortası

FİNANS HABERLERİ  | 27.06.2018 13:27 | Son Güncelleme

Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0,93 değer kazanarak 95.282,72 puana çıktı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,93 artarak 95.282,72 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 874,52 puan değer kazandı. Dün 94.408,19 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 24,73 puan ve yüzde 0,03 artışla 94.432,93 puandan başladı. Endeks en düşük 94.292,57 puanı, en yüksek ise 95.305,42 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,62, sanayi endeksi yüzde 0,11, hizmetler endeksi yüzde 0,89 ve teknoloji endeksi yüzde 0,95 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 302'si değer kazandı, 70'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, Kardemir (D) ve Koza Altın İşletmeleri oldu.

\

- Altının onsu 1.258,04 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.05 itibarıyla basit getirisi yüzde 18,46, bileşik getirisi yüzde 19,31 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1641, sterlin/dolar paritesi 1,3213, dolar/yen paritesi 109,88 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 4,6390 liradan, avro 5,4000 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.258,04 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 76,64 dolardan işlem görüyor.

PARTNERAracın tamamını görünce... İşte Rus zekası...Aracın tamamını görünce... İşte Rus zekası...
Yerli sarımsağın yerini ithal sarımsak aldıYerli sarımsağın yerini ithal sarımsak aldı
İstanbul'da TOKİ başvuruları için son gün 29 Haziranİstanbul'da TOKİ başvuruları için son gün 29 Haziran
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Piyasalarda gün ortası

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Flaş iddia

İYİ Parti Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Flaş iddia

Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a: Kılıçdaroğlu'nu görevden al

Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a: Kılıçdaroğlu'nu görevden al

Emekliye müjde! 355 TL verilecek

Emekliye müjde! 355 TL verilecek

Sigara, içki, makyaj malzemesi ve otomobile zam bekleniyor

Sigara, içki, makyaj malzemesi ve otomobile zam bekleniyor

ATM'den kredi kartıyla nakit para çekenler dikkat!

ATM'den kredi kartıyla nakit para çekenler dikkat!

Gram altın ne kadar? Altında son durum

Gram altın ne kadar? Altında son durum

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Diğer Haberler
İbrahim Burkay: TEKNOSAB mega endüstri bölgelerinin atılım halkası olacak

İbrahim Burkay: TEKNOSAB mega endüstri bölgelerinin atılım halkası olacak

Türkiye'de geçen yıl 1.2 milyon trafik kazası meydana geldi

Türkiye'de geçen yıl 1.2 milyon trafik kazası meydana geldi

Yerli sarımsağın yerini ithal sarımsak aldı

Yerli sarımsağın yerini ithal sarımsak aldı

İstanbul'da TOKİ başvuruları için son gün 29 Haziran

İstanbul'da TOKİ başvuruları için son gün 29 Haziran

EİB / Eskinazi: OHAL'in Temmuz ayında sona ermesi en büyük beklentimizdir

EİB / Eskinazi: OHAL'in Temmuz ayında sona ermesi en büyük beklentimizdir

Cakes&Bakes, Avrupa’nın en iyisi seçildi

Cakes&Bakes, Avrupa’nın en iyisi seçildi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.