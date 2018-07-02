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Piyasalarda gün ortası

FİNANS HABERLERİ  | 02.07.2018 13:27 | Son Güncelleme

Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0,38 değer kazanarak 96.888,47 puana çıktı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,38 artarak 96.888,47 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 368,40 puan değer kazandı. Cuma günü 96.520,07 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 425,63 puan ve yüzde 0,44 azalışla 96.094,44 puandan başladı. Endeks en düşük 95.654,92 puanı, en yüksek ise 97.081,82 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,29, sanayi endeksi yüzde 0,16, hizmetler endeksi yüzde 0,74 ve teknoloji endeksi de yüzde 1,08 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 275'i değer kazandı, 85'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Kardemir (D), ASELSAN ve Akbank oldu.

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- Altının onsu 1.248,71 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.05 itibarıyla basit getirisi yüzde 18,37, bileşik getirisi yüzde 19,21 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1637, sterlin/dolar paritesi 1,3152, dolar/yen paritesi 110,80 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 4,6310 liradan, avro 5,3940 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.248,71 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 78,48 dolardan işlem görüyor.

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