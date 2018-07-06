Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,48 azalarak 98.619,64 puana geriledi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 477,36 puan değer kaybetti. Dün 99.097,00 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 204,47 puan ve yüzde 0,21 artışla 99.301,48 puandan başladı. Endeks en düşük 98.471,72 puanı, en yüksek ise 99.806,42 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,61, sanayi endeksi yüzde 0,85 ve hizmetler endeksi yüzde 0,13 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 1,44 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 91'i değer kazandı, 266'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Halkbank ve Kardemir (D) ve oldu.

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- Altının onsu 1.254,39 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 19,04, bileşik getirisi yüzde 19,95 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1708, sterlin/dolar paritesi 1,3225, dolar/yen paritesi 110,65 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 4,6090 liradan, avro 5,3980 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.254,39 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 76,85 dolardan işlem görüyor.

