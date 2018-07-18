Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,23 artarak 91.843,50 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 213,96 puan değer kazandı. Dün, 91.629,55 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 92,61 puan ve yüzde 0,10 artışla 91.722,16 puandan başladı. Endeks en düşük 91.478,00 puanı, en yüksek ise 92.455,97 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,79, teknoloji endeksi yüzde 1,11 değer kaybetti, hizmetler endeksi yüzde 1,50, sanayi endeksi yüzde 0,71 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 193'ü değer kazandı, 152'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Kardemir (D) ve Halkbank oldu.

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- Altının onsu 1.223,63 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 19,40, bileşik getirisi yüzde 20,34 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1631, sterlin/dolar paritesi 1,3044, dolar/yen paritesi 112,94 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 4,7790 liradan, avro 5,5600 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.223,63 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 71,62 dolardan işlem görüyor.

