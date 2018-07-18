FİNANS

Piyasalarda gün ortası

FİNANS HABERLERİ  | 18.07.2018 13:17 | Son Güncelleme

Borsa günün ilk yarısında yüzde 0,23 değer kazanarak 91.843,50 puana çıktı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,23 artarak 91.843,50 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 213,96 puan değer kazandı. Dün, 91.629,55 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 92,61 puan ve yüzde 0,10 artışla 91.722,16 puandan başladı. Endeks en düşük 91.478,00 puanı, en yüksek ise 92.455,97 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,79, teknoloji endeksi yüzde 1,11 değer kaybetti, hizmetler endeksi yüzde 1,50, sanayi endeksi yüzde 0,71 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 193'ü değer kazandı, 152'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Kardemir (D) ve Halkbank oldu.

\

- Altının onsu 1.223,63 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 19,40, bileşik getirisi yüzde 20,34 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1631, sterlin/dolar paritesi 1,3044, dolar/yen paritesi 112,94 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 4,7790 liradan, avro 5,5600 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.223,63 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 71,62 dolardan işlem görüyor.

PARTNERDikkat! Güncelleme geldi, artık bunları da göreceğizDikkat! Güncelleme geldi, artık bunları da göreceğiz
Sevinç: Fındık fiyatlarının geçen yılın altında olacağını düşünmüyorumSevinç: Fındık fiyatlarının geçen yılın altında olacağını düşünmüyorum
SunExpress kış uçuş programını açıkladıSunExpress kış uçuş programını açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Piyasalarda gün ortası

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Nagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili iğrenç gerçeği açıkladı

Nagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili iğrenç gerçeği açıkladı

Benzine indirim geldi

Benzine indirim geldi

Torba yasadaki maddeler netleşti! Sağlık çalışanlarına müjde

Torba yasadaki maddeler netleşti! Sağlık çalışanlarına müjde

Bedelli askerlik yapmak isteyen çalışanlar izinli mi sayılacak? Açıklama geldi

Bedelli askerlik yapmak isteyen çalışanlar izinli mi sayılacak? Açıklama geldi

Bedelli askerlik 2018 kredi hesaplama! Bedelli kredisi veren bankalar, şartları ve faiz oranları!

Bedelli askerlik 2018 kredi hesaplama! Bedelli kredisi veren bankalar, şartları ve faiz oranları!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Domatesi virüs vurdu, fiyatlar yükseldi

Domatesi virüs vurdu, fiyatlar yükseldi

İŞKUR ile Kayseri OSB arasında İşbaşı Eğitim Programı İşbirliği Protokolü

İŞKUR ile Kayseri OSB arasında İşbaşı Eğitim Programı İşbirliği Protokolü

Sevinç: Fındık fiyatlarının geçen yılın altında olacağını düşünmüyorum

Sevinç: Fındık fiyatlarının geçen yılın altında olacağını düşünmüyorum

SunExpress kış uçuş programını açıkladı

SunExpress kış uçuş programını açıkladı

Doğaltaş ve mermer ihracatının yüzde 38'i Burdur'dan

Doğaltaş ve mermer ihracatının yüzde 38'i Burdur'dan

Turizmde çift haneli büyüme ve 40 milyon turist beklentisi

Turizmde çift haneli büyüme ve 40 milyon turist beklentisi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.