FİNANS

Piyasalarda gün ortası

FİNANS HABERLERİ  | 20.07.2018 13:22 | Son Güncelleme

Borsa günün ilk yarısında yüzde 0,53 değer kazanarak 93.491,29 puana çıktı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,53 artarak 93.491,29 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 488,36 puan değer kazandı. Dün, 93.002,93 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 266,00 puan ve yüzde 0,29 artışla 93.268,93 puandan başladı. Endeks en düşük 92.787,17 puanı, en yüksek ise 93.668,15 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,83, hizmetler endeksi yüzde 0,18, sanayi endeksi yüzde 0,53, teknoloji endeksi de yüzde 0,12 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 275'i değer kazandı, 86'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Sasa Polyester ve Koza Anadolu Metal oldu.

\

- Altının onsu 1.225,52 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.05 itibarıyla basit getirisi yüzde 19,67, bileşik getirisi yüzde 20,64 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1653, sterlin/dolar paritesi 1,3016, dolar/yen paritesi 112,42 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 4,8010 liradan, avro 5,5970 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.225,52 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 73,13 dolardan işlem görüyor.

PARTNERBüşra'yı çabuk unuttu!Büşra'yı çabuk unuttu!
BEDAŞ 2017'de 5 milyon aboneye ulaştıBEDAŞ 2017'de 5 milyon aboneye ulaştı
Türkiye genelinde okullarda 360 ton atık pil toplandıTürkiye genelinde okullarda 360 ton atık pil toplandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Piyasalarda gün ortası

En Çok Okunan Haberler

ABD'den Türk ekonomisini sarsacak tasarı! Eğer onaylanırsa...

ABD'den Türk ekonomisini sarsacak tasarı! Eğer onaylanırsa...

Halep'in kontrolü Türkiye'ye geçecek iddiası!

Halep'in kontrolü Türkiye'ye geçecek iddiası!

Emeklilere müjde! SGK'dan toplu para

Emeklilere müjde! SGK'dan toplu para

Altında ikinci yarı tahmini

Altında ikinci yarı tahmini

Bedelli askerlik için 'uygun kredi' geliyor

Bedelli askerlik için 'uygun kredi' geliyor

Borcu olanlar dikkat!

Borcu olanlar dikkat!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yeşilırmak'ta hem elektrik üretilecek hem turizm yapılacak

Yeşilırmak'ta hem elektrik üretilecek hem turizm yapılacak

BBVA Momentum Sosyal Girişimcilik Programı’nın finalistleri belli oldu (2)

BBVA Momentum Sosyal Girişimcilik Programı’nın finalistleri belli oldu (2)

Makine İmalatçıları Birliği Eurotrans’a üye oldu

Makine İmalatçıları Birliği Eurotrans’a üye oldu

Türk Büro-Sen Başkanı Eksert: Uzmanlık sınavının açılması şart

Türk Büro-Sen Başkanı Eksert: Uzmanlık sınavının açılması şart

BEDAŞ 2017'de 5 milyon aboneye ulaştı

BEDAŞ 2017'de 5 milyon aboneye ulaştı

Türkiye genelinde okullarda 360 ton atık pil toplandı

Türkiye genelinde okullarda 360 ton atık pil toplandı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.