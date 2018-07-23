FİNANS

Piyasalarda gün ortası

FİNANS HABERLERİ  | 23.07.2018 13:39 | Son Güncelleme

Borsa günün ilk yarısında yüzde 1,40 değer kazanarak 95.396,74 puana çıktı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,40 artarak 95.396,74 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 1.314,41 puan değer kazandı. Cuma günü, 94.082,34 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 729,71 puan ve yüzde 0,78 artışla 94.812,05 puandan başladı. Endeks en düşük 94.173,46 puanı, en yüksek ise 95.722,34 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,15, hizmetler endeksi yüzde 0,68, sanayi endeksi yüzde 0,89, teknoloji endeksi de yüzde 2,48 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 324 değer kazandı, 48'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Garanti Bankası, Kardemir (D) ve Sasa Polyester oldu.

\

- Altının onsu 1.229,43 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 19,30, bileşik getirisi yüzde 20,23 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1700, sterlin/dolar paritesi 1,3124, dolar/yen paritesi 111,12 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 4,7590 liradan, avro 5,5710 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.229,43 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 73,78 dolardan işlem görüyor.

PARTNER<img alt=""Estetik bir fotoğraf değil"" src="https://imgrosetta.mynet.com.tr/file/3775323/3775323-148x74.jpg">"Estetik bir fotoğraf değil"
Fransız siber suç çetesi üyesi Tayland’da yakalandıFransız siber suç çetesi üyesi Tayland’da yakalandı
6 ayda 3 milyar 224 milyon dolarlık hububat ihracatı yapıldı6 ayda 3 milyar 224 milyon dolarlık hububat ihracatı yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Piyasalarda gün ortası

En Çok Okunan Haberler

Beren Saat bikinili pozunu paylaştı! “Müslüman mısın” sorusuna bakın ne dedi?

Beren Saat bikinili pozunu paylaştı! “Müslüman mısın” sorusuna bakın ne dedi?

Abdulkadir Selvi yazdı: 'Tayyip’i asarlar şimdi' diyen kimdi?

Abdulkadir Selvi yazdı: 'Tayyip’i asarlar şimdi' diyen kimdi?

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SGK'dan açıklama

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SGK'dan açıklama

Dolar ne kadar? (23 Temmuz 2018 dolar kuru)

Dolar ne kadar? (23 Temmuz 2018 dolar kuru)

İkinci el araba piyasasına ‘bedelli’ hareketliliği

İkinci el araba piyasasına ‘bedelli’ hareketliliği

Riskli yapılar için 329 milyon kira yardımı

Riskli yapılar için 329 milyon kira yardımı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fransız siber suç çetesi üyesi Tayland’da yakalandı

Fransız siber suç çetesi üyesi Tayland’da yakalandı

6 ayda 3 milyar 224 milyon dolarlık hububat ihracatı yapıldı

6 ayda 3 milyar 224 milyon dolarlık hububat ihracatı yapıldı

Konya Ovası, ayçiçek üretiminde Trakya ile yarışıyor

Konya Ovası, ayçiçek üretiminde Trakya ile yarışıyor

Tüketici Güven Endeksi Temmuz’da 73.1’e yükseldi

Tüketici Güven Endeksi Temmuz’da 73.1’e yükseldi

Serbest bölgede istihdam arttı

Serbest bölgede istihdam arttı

Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı Kasım'da

Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı Kasım'da

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.