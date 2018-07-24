Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,56 azalarak 94.771,56 puana geriledi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 533,59 puan değer kaybetti. Dün 95.305,15 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 219,28 puan ve yüzde 0,23 artışla 95.524,43 puandan başladı. Endeks en düşük 94.331,89 puanı, en yüksek ise 95.567,90 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,14, hizmetler endeksi yüzde 0,69, sanayi endeksi yüzde 0,81, teknoloji endeksi de yüzde 0,95 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 112'si değer kazandı, 264'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Sasa Polyester ve Koza Anadolu Metal oldu.

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- Altının onsu 1.225,56 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 19,23, bileşik getirisi yüzde 20,15 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1695, sterlin/dolar paritesi 1,3117, dolar/yen paritesi 111,15 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 4,7650 liradan, avro 5,5750 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.225,56 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 73,18 dolardan işlem görüyor.

