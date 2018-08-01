Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,18 azalarak 96.779,36 puana geriledi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, dünkü kapanışa göre 172,88 puan değer kaybetti. Dün 96.952,23 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 169,90 puan ve yüzde 0,17 yükselişle 97.121,83 puandan başladı. Endeks en düşük 96.245,44 puanı, en yüksek ise 97.192,74 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,76, hizmetler endeksi yüzde 0,05 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,40, teknoloji endeksi yüzde 0,48 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 179'u değer kazandı, 171'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, Kardemir (D) ve Halkbank oldu.

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- Altının onsu 1.222,71 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.05 itibarıyla basit getirisi yüzde 20,05, bileşik getirisi yüzde 21,06 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1683, sterlin/dolar paritesi 1,3118, dolar/yen paritesi 111,95 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 4,9290 liradan, avro 5,7620 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.222,71 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 73,41 dolardan işlem görüyor.

