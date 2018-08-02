FİNANS

Piyasalarda gün ortası

FİNANS HABERLERİ  | 02.08.2018 13:19 | Son Güncelleme

Borsa günün ilk yarısında yüzde 3,02 değer kaybederek 94.274,24 puana düştü

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 3,02 azalarak 94.274,54 puana geriledi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, dünkü kapanışa göre 2.936,33 puan değer kaybetti. Dün 97.210,57 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 1.692,39 puan ve yüzde 1,74 azalışla 95.518,18 puandan başladı. Endeks en düşük 94.153,27 puanı, en yüksek ise 95.518,18 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 3,51, hizmetler endeksi yüzde 2,98, sanayi endeksi yüzde 2,42, teknoloji endeksi yüzde 3,53 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 20'si değer kazandı, 384'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Kardemir (D), Garanti Bankası ve Sasa Polyester oldu.

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- Altının onsu 1.216,04 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.05 itibarıyla basit getirisi yüzde 20,73, bileşik getirisi yüzde 21,80 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1617, sterlin/dolar paritesi 1,3079, dolar/yen paritesi 111,47 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,0920 liradan, avro 5,9200 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.216,04 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 71,90 dolardan işlem görüyor.

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Piyasalarda gün ortası

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