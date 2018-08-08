Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,20 artarak 96.353,29 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 192,25 puan değer kazandı. Dün, 96.161,04 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 166,21 puan ve yüzde 0,17 artışla 96.327,25 puandan başladı. Endeks en düşük 95.969,57 puanı, en yüksek ise 96.560,50 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,46, sanayi endeksi yüzde 0,31, teknoloji endeksi yüzde 0,41 değer kazandı, hizmetler endeksi ise yüzde 0,34 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 196'sı değer kazandı, 137'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Garanti Bankası, Sasa Polyester ve ASELSAN oldu.

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- Altının onsu 1.211,88 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 21,29, bileşik getirisi yüzde 22,42 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1595, sterlin/dolar paritesi 1,2903, dolar/yen paritesi 110,93 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,2990 liradan, avro 6,1470 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.211,88 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 74,77 dolardan işlem görüyor.

