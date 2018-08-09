FİNANS

Piyasalarda gün ortası

FİNANS HABERLERİ  | 09.08.2018 13:39 | Son Güncelleme

Borsa günün ilk yarısında yüzde 1,42 değer kazanarak 98.348,51 puana çıktı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,42 artarak 98.348,51 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 1.374,65 puan değer kazandı. Dün, 96.973,85 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 1.312,21 puan ve yüzde 1,35 azalışla 95.661,64 puandan başladı. Endeks en düşük 95.408,69 puanı, en yüksek ise 98.641,82 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,28, hizmetler endeksi yüzde 0,75, sanayi endeksi yüzde 1,71, teknoloji endeksi de yüzde 2,04 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 231'i değer kazandı, 117'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Petkim, ASELSAN, Garanti Bankası,ve Kardemir (D) oldu.

- Altının onsu 1.214,73 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 21,49, bileşik getirisi yüzde 22,64 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1600, sterlin/dolar paritesi 1,2896, dolar/yen paritesi 111,15 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,3900 liradan, avro 6,2600 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.214,73 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 72,21 dolardan işlem görüyor.

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