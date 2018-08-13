FİNANS

Piyasalarda gün ortası

FİNANS HABERLERİ  | 13.08.2018 13:21 | Son Güncelleme

Borsa günün ilk yarısında yüzde 4,01 değer kaybederek 91.135,98 puana düştü

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 4,01 azalarak 91.135,98 puana geriledi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 3.803,65 puan değer kaybetti. Cuma günü, 94.939,63 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 1.070,12 puan ve yüzde 1,13 azalışla 93.869,51 puandan başladı. Endeks en düşük 90.548,11 puanı, en yüksek ise 93.869,51 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 6,40, hizmetler endeksi yüzde 2,14, sanayi endeksi yüzde 2,53, teknoloji endeksi de yüzde 5,65 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 36'sı değer kazandı, 374'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Petkim, ASELSAN ve İş Bankası (C) oldu.

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- Altının onsu 1.201,93 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 24,12, bileşik getirisi yüzde 25,57 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1386, sterlin/dolar paritesi 1,2750, dolar/yen paritesi 110,34 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,8800 liradan, avro 7,8370 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.201,93 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 72,95 dolardan işlem görüyor.

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