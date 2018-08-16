FİNANS

Piyasalarda gün ortası

FİNANS HABERLERİ  | 16.08.2018 13:19 | Son Güncelleme

Borsa günün ilk yarısında yüzde 1,31 değer kaybederek 89.083,99 puana düştü

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,31 azalarak 89.083,99 puana geriledi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 1.178,96 puan değer kaybetti. Dün, 90.262,95 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 1.229,82 puan ve yüzde 1,36 artışla 91.492,77 puandan başladı. Endeks en düşük 88.876,30 puanı, en yüksek ise 91.568,57 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,43, hizmetler endeksi yüzde 1,33, sanayi endeksi yüzde 1,89 değer kaybetti, teknoloji endeksi ise yüzde 0,66 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 202'si değer kazandı, 158'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Petkim, Garanti Bankası ve Kardemir (D) oldu.

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- Altının onsu 1.179,63 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 26,09, bileşik getirisi yüzde 27,79 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1369, sterlin/dolar paritesi 1,2702, dolar/yen paritesi 110,83 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,7940 liradan, avro 6,6010 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.179,63 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 70,88 dolardan işlem görüyor.

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