FİNANS

Piyasalarda gün ortası

FİNANS HABERLERİ  | 17.08.2018 13:12 | Son Güncelleme

Borsa günün ilk yarısında yüzde 1,32 değer kaybederek 85.994,49 puana düştü

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,32 azalarak 85.994,49 puana geriledi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 1.148,73 puan değer kaybetti. Dün, 87.143,21 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 540,97 puan ve yüzde 0,62 azalışla 86.602,24 puandan başladı. Endeks en düşük 84.654,50 puanı, en yüksek ise 86.819,55 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,78, hizmetler endeksi yüzde 3,03, sanayi endeksi yüzde 0,55, teknoloji endeksi de yüzde 4,69 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 53'ü değer kazandı, 328'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Petkim, Kardemir (D) ve Garanti Bankası oldu.

\

- Altının onsu 1.175,42 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 26,18, bileşik getirisi yüzde 27,89 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1379, sterlin/dolar paritesi 1,2699, dolar/yen paritesi 110,49 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,2860 liradan, avro 7,1730 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.175,42 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 71,64 dolardan işlem görüyor.

PARTNERFırtına gibi estiler!Fırtına gibi estiler!
Döviz bozduranlara, ev alırken indirimDöviz bozduranlara, ev alırken indirim
Kurban Bayramı alışverişleri ikiye katladıKurban Bayramı alışverişleri ikiye katladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Piyasalarda gün ortası

En Çok Okunan Haberler

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

ABD'den Türkiye'ye yeni yaptırım tehdidi!

ABD'den Türkiye'ye yeni yaptırım tehdidi!

Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni tedbir paketini duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni tedbir paketini duyurdu

ABD'nin yeni yaptırım tehdidine Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan yanıt

ABD'nin yeni yaptırım tehdidine Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan yanıt

Bir ilk! Çin, taşımacılık belgelerini Türkiye'ye teslim etti

Bir ilk! Çin, taşımacılık belgelerini Türkiye'ye teslim etti

Tarım ve Orman Bakanı duyurdu! Milyonlarca lira hibe destek geliyor

Tarım ve Orman Bakanı duyurdu! Milyonlarca lira hibe destek geliyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Peynir üreticileri Tatvan’da buluşacak

Peynir üreticileri Tatvan’da buluşacak

UFRAD'tan AVM'lere TL'ye geçin çağrısı

UFRAD'tan AVM'lere TL'ye geçin çağrısı

Döviz bozduranlara, ev alırken indirim

Döviz bozduranlara, ev alırken indirim

Kurban Bayramı alışverişleri ikiye katladı

Kurban Bayramı alışverişleri ikiye katladı

Yerli yazılımla 2 milyon lira Türkiye'de kalacak

Yerli yazılımla 2 milyon lira Türkiye'de kalacak

Kuyumcularda nakit sıkıntısı

Kuyumcularda nakit sıkıntısı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.