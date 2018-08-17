Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,32 azalarak 85.994,49 puana geriledi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 1.148,73 puan değer kaybetti. Dün, 87.143,21 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 540,97 puan ve yüzde 0,62 azalışla 86.602,24 puandan başladı. Endeks en düşük 84.654,50 puanı, en yüksek ise 86.819,55 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,78, hizmetler endeksi yüzde 3,03, sanayi endeksi yüzde 0,55, teknoloji endeksi de yüzde 4,69 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 53'ü değer kazandı, 328'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Petkim, Kardemir (D) ve Garanti Bankası oldu.

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- Altının onsu 1.175,42 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 26,18, bileşik getirisi yüzde 27,89 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1379, sterlin/dolar paritesi 1,2699, dolar/yen paritesi 110,49 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,2860 liradan, avro 7,1730 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.175,42 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 71,64 dolardan işlem görüyor.

