Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,78 artarak 90.888,49 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 702,50 puan değer kazandı. Arife günü öğlene kadar işlem gerçekleştirilen pazartesi günü, 90.185,99 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 735,34 puan ve yüzde 0,82 artışla 90.921,33 puandan başladı. Endeks en düşük 89.999,20 puanı, en yüksek ise 91.177,70 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,02 değer kaybetti, hizmetler endeksi yüzde 1,91, sanayi endeksi yüzde 0,82, teknoloji endeksi yüzde 0,85 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 270'i değer kazandı, 101'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, Kardemir (D) ve Petkim oldu.

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- Altının onsu 1.204,95 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 25,02, bileşik getirisi yüzde 26,59 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1619, sterlin/dolar paritesi 1,2845, dolar/yen paritesi 111,10 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,1980 liradan, avro 7,1980 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.204,95 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 75,54 dolardan işlem görüyor.

