FİNANS

Piyasalarda gün ortası

FİNANS HABERLERİ  | 28.08.2018 13:18 | Son Güncelleme

Borsa günün ilk yarısında yüzde 1,89 değer kazanarak 93.008,72 puana çıktı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,89 artarak 93.008,72 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 1.724,68 puan değer kazandı. Dün, 91.284,04 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 9,55 puan ve yüzde 0,01 azalışla 91.274,50 puandan başladı. Endeks en düşük 90.991,60 puanı, en yüksek ise 93.044,04 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,76, hizmetler endeksi yüzde 1,47, sanayi endeksi yüzde 2,04, teknoloji endeksi de yüzde 2,73 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 322'si değer kazandı, 49'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Petkim ve Garanti Bankası oldu.

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- Altının onsu 1.214,21 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.05 itibarıyla basit getirisi yüzde 25,51, bileşik getirisi yüzde 27,14 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1704, sterlin/dolar paritesi 1,2905, dolar/yen paritesi 111,03 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,2050 liradan, avro 7,2700 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.214,21 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 76,67 dolardan işlem görüyor.

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