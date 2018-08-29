Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,33 azalarak 93.558,00 puana geriledi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 308,94 puan değer kaybetti. Dün, 93.866,94 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 549,98 puan ve yüzde 0,59 azalışla 93.316,96 puandan başladı. Endeks en düşük 92.933,77 puanı, en yüksek ise 94.279,73 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,30, sanayi endeksi yüzde 0,58, teknoloji endeksi yüzde 1,23 değer kaybetti, hizmetler endeksi ise yüzde 0,14 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 130'u değer kazandı, 221'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Kardemir (D), Petkim ve Garanti Bankası oldu.

\

- Altının onsu 1.204,04 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 24,67, bileşik getirisi yüzde 26,19 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1670, sterlin/dolar paritesi 1,2883, dolar/yen paritesi 111,22 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,3900 liradan, avro 7,4560 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.204,04 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 76,12 dolardan işlem görüyor.

