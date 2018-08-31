FİNANS

Piyasalarda gün ortası

FİNANS HABERLERİ  | 31.08.2018 13:36 | Son Güncelleme

Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0,66 değer kaybederek 92.660,81 puana düştü

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,66 azalarak 92.660,81 puana geriledi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 619,90 puan değer kaybetti. 29 Ağustos Çarşamba günü 93.280,71 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 169,41 puan ve yüzde 0,18 artışla 93.450,11 puandan başladı. Endeks en düşük 92.320,87 puanı, en yüksek ise 93.658,24 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,11, hizmetler endeksi yüzde 0,82, teknoloji endeksi yüzde 0,33 değer kaybetti, sanayi endeksi ise yüzde 0,07 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 146'sı değer kazandı, 216'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, İş Bankası (C), ASELSAN ve Petkim oldu.

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- Altının onsu 1.207,43 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.20 itibarıyla basit getirisi yüzde 25,23, bileşik getirisi yüzde 26,82 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1667, sterlin/dolar paritesi 1,2995, dolar/yen paritesi 110,79 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,5900 liradan, avro 7,6850 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.207,43 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 77,39 dolardan işlem görüyor.

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