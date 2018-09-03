Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,35 artarak 93.971,99 puana yükseldi.
Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 1.248,59 puan değer kazandı. Cuma günü, 92.723,40 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 432,10 puan ve yüzde 0,47 azalışla 92.291,29 puandan başladı. Endeks en düşük 92.205,55 puanı, en yüksek ise 94.225,17 puanı gördü.
Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,93, hizmetler endeksi yüzde 1,06, sanayi endeksi yüzde 1,78, teknoloji endeksi de yüzde 2,13 değer kazandı.
Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 297'si değer kazandı, 72'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Kardemir (D), Garanti Bankası ve Petkim oldu.
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- Altının onsu 1.200,59 dolar seviyesinde
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bileşik getirisi yüzde 24,47 seviyelerinde bulunuyor.
Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1600, sterlin/dolar paritesi 1,2870, dolar/yen paritesi 111,04 düzeyinde seyrediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 6,6220 liradan, avro 7,6860 liradan satılıyor.
Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.200,59 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 78,07 dolardan işlem görüyor.
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