Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,69 azalarak 93.266,65 puana geriledi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 648,90 puan değer kaybetti. Dün, 93.915,55 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 338,90 puan ve yüzde 0,36 artışla 94.254,45 puandan başladı. Endeks en düşük 92.915,43 puanı, en yüksek ise 94.589,11 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,21, hizmetler endeksi yüzde 0,93, sanayi endeksi yüzde 0,81, teknoloji endeksi de yüzde 1,23 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 127'si değer kazandı, 224'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Tüpraş, Garanti Bankası ve Kardemir (D) oldu.

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- Altının onsu 1.195,30 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1560, sterlin/dolar paritesi 1,2821, dolar/yen paritesi 111,38 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,6960 liradan, avro 7,7430 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.195,30 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 79,15 dolardan işlem görüyor.

