FİNANS

Piyasalarda gün ortası

FİNANS HABERLERİ  | 05.09.2018 13:25 | Son Güncelleme

Borsa günün ilk yarısında yüzde 0,66 değer kaybederek 92.574,17 puana düştü

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,66 azalarak 92.574,17 puana geriledi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 615,10 puan değer kaybetti. Dün, 93.189,27 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 89,00 puan ve yüzde 0,10 azalışla 93.100,27 puandan başladı. Endeks en düşük 92.370,79 puanı, en yüksek ise 93.611,70 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,90, hizmetler endeksi yüzde 0,93, sanayi endeksi yüzde 0,23, teknoloji endeksi de yüzde 0,31 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 103'ü değer kazandı, 242'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Garanti Bankası, Petkim ve Kardemir (D) oldu.

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- Altının onsu 1.193,35 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1571, sterlin/dolar paritesi 1,2796, dolar/yen paritesi 111,58 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,6890 liradan, avro 7,7420 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.193,35 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 77,20 dolardan işlem görüyor.

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