Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,17 artarak 93.878,54 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 1.087,55 puan değer kazandı. Dün, 92.790,99 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 330,76 puan ve yüzde 0,36 artışla 93.121,74 puandan başladı. Endeks en düşük 93.121,74 puanı, en yüksek ise 94.166,24 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,70, hizmetler endeksi yüzde 1,21, sanayi endeksi yüzde 1,51, teknoloji endeksi de yüzde 1 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 274'ü değer kazandı, 77'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Kardemir (D), Garanti Bankası ve Petkim oldu.

\

- Altının onsu 1.203,15 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1624, sterlin/dolar paritesi 1,2935, dolar/yen paritesi 111,32 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,5930 liradan, avro 7,6810 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.203,15 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 77,68 dolardan işlem görüyor.

