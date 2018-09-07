FİNANS

Piyasalarda gün ortası

FİNANS HABERLERİ  | 07.09.2018 13:17 | Son Güncelleme

Borsa günün ilk yarısında yüzde 0,44 değer kazanarak 93.169,36 puana çıktı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,44 artarak 93.169,36 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 406,05 puan değer kazandı. Dün, 92.763,31 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 407,63 puan ve yüzde 0,44 artışla 93.170,94 puandan başladı. Endeks en düşük 92.538,54 puanı, en yüksek ise 93.381,99 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,28, hizmetler endeksi yüzde 0,77, sanayi endeksi yüzde 0,36, teknoloji endeksi de yüzde 0,16 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 198'i değer kazandı, 146'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Garanti Bankası, ASELSAN ve Petkim oldu.

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- Altının onsu 1.200,18 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1633, sterlin/dolar paritesi 1,2964, dolar/yen paritesi 110,77 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,4380 liradan, avro 7,4950 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.200,18 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 76,46 dolardan işlem görüyor.

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Piyasalarda gün ortası

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