FİNANS

Piyasalarda gün ortası

FİNANS HABERLERİ  | 10.09.2018 13:31 | Son Güncelleme

Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0,40 değer kaybederek 92.897,24 puana düştü

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,40 azalarak 92.897,24 puana geriledi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 376,91 puan değer kaybetti. Cuma günü 93.274,15 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 258,75 puan ve yüzde 0,28 artışla 93.532,90 puandan başladı. Endeks en düşük 92.833,08 puanı, en yüksek ise 93.662,58 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,74, hizmetler endeksi yüzde 0,15 ve sanayi endeksi yüzde 0,22 değer kaybetti, teknoloji endeksi ise yüzde 0,31 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 155'i değer kazandı, 202'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Petkim ve Akbank oldu.

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- Altının onsu 1.194,20 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1575, sterlin/dolar paritesi 1,2939, dolar/yen paritesi 111,12 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,4550 liradan, avro 7,4750 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.194,20 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 77,40 dolardan işlem görüyor.

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Piyasalarda gün ortası

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