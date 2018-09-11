Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,62 artarak 92.268,59 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 570,24 puan değer kazandı. Dün 91.698,34 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 176,08 puan ve yüzde 0,19 artışla 91.874,43 puandan başladı. Endeks en düşük 91.450,29 puanı, en yüksek ise 92.691,56 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,59, hizmetler endeksi yüzde 0,70, sanayi endeksi yüzde 0,54 değer kazandı, teknoloji endeksi ise yüzde 0,46 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 166'sı değer kazandı, 174'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, VakıfBank, ASELSAN, Kardemir (D) ve İş Bankası (C) oldu.

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- Altının onsu 1.193,59 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1594, sterlin/dolar paritesi 1,3036, dolar/yen paritesi 111,39 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,4820 liradan, avro 7,5200 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.193,59 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 77,84 dolardan işlem görüyor.

