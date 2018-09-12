FİNANS

Piyasalarda gün ortası

FİNANS HABERLERİ  | 12.09.2018 13:25 | Son Güncelleme

Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0,79 değer kazanarak 93.118,60 puana çıktı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,79 artarak 93.118,60 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 729,49 puan değer kazandı. Dün 92.389,11 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 447,20 puan ve yüzde 0,48 artışla 92.836,31 puandan başladı. Endeks en düşük 92.836,31 puanı, en yüksek ise 93.552,53 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,57, hizmetler endeksi yüzde 1,40, sanayi endeksi yüzde 0,58, teknoloji endeksi de yüzde 0,46 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 223'ü değer kazandı, 131'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Kardemir (D), Garanti Bankası ve İttifak Holding oldu.

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- Altının onsu 1.196,80 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.05 itibarıyla basit getirisi yüzde 23,62, bileşik getirisi yüzde 25,01 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1594, sterlin/dolar paritesi 1,3030, dolar/yen paritesi 111,44 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,3930 liradan, avro 7,4150 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.196,80 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 79,07 dolardan işlem görüyor.

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