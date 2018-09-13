FİNANS

Piyasalarda gün ortası

FİNANS HABERLERİ  | 13.09.2018 13:35 | Son Güncelleme

Borsa günün ilk yarısında yüzde 0,40 değer kaybederek 91.858,99 puana düştü

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,40 azalarak 91.858,99 puana geriledi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 368,38 puan değer kaybetti. Dün, 92.227,37 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 30,50 puan ve yüzde 0,03 artışla 92.257,88 puandan başladı. Endeks en düşük 91.206,17 puanı, en yüksek ise 92.722,47 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,54, hizmetler endeksi yüzde 0,10, sanayi endeksi yüzde 0,47, teknoloji endeksi de yüzde 0,95 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 97'si değer kazandı, 271'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Kardemir (D), ASELSAN ve Adese Alışveriş Merkezleri oldu.

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- Altının onsu 1.205,97 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1620, sterlin/dolar paritesi 1,3050, dolar/yen paritesi 111,43 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,4570 liradan, avro 7,5160 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.205,97 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 79,05 dolardan işlem görüyor.

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