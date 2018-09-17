FİNANS

Piyasalarda gün ortası

FİNANS HABERLERİ  | 17.09.2018 13:38 | Son Güncelleme

Borsa günün ilk yarısında yüzde 0,13 değer kaybederek 94.631,78 puana düştü

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,13 azalarak 94.631,78 puana geriledi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 127,86 puan değer kaybetti. Cuma günü, 94.759,64 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 282,27 puan ve yüzde 0,30 azalışla 94.477,37 puandan başladı. Endeks en düşük 94.131,15 puanı, en yüksek ise 95.105,03 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,64, sanayi endeksi yüzde 0,03 değer kaybetti, hizmetler endeksi yüzde 0,57, teknoloji endeksi yüzde 0,37 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 177'si değer kazandı, 161'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, ASELSAN, İş Bankası (C) ve Kardemir (D) oldu.

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- Altının onsu 1.197,08 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 23,89, bileşik getirisi yüzde 25,32 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1650, sterlin/dolar paritesi 1,3095, dolar/yen paritesi 112,00 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,2640 liradan, avro 7,3020 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.197,08 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 78,59 dolardan işlem görüyor.

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